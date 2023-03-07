"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал

Жена Романа Костомарова больше не в силах держаться.

47-летний фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в больнице в тяжелейшем состоянии. После госпитализации в конце января у мужчины начали стремительно развиваться пневмония, гангрены и некроз. Врачами, по предварительной информации, были приняты решения ампутировать конечности Олимпийского чемпиона. Доподлинно неизвестно, что именно врачи решили удалить.

Романа Костомарова поддерживают коллеги. Илья Авербух поделился с журналистами планами по спонсированию реабилитации друга. По словам хореографа, никаких специальных фондов создано не будет, а все средства пойдут из проданных билетов на шоу.

Также от палаты спортсмена не отходит и его жена. Оксана Домнина следит за еле живым спортсменом, помогая ему морально. Психолог Наталья Наумова пояснила, какие эмоции сейчас испытывает женщина, и как ей можно помочь.

По словам эксперта, Домнина уже невербально подала сигнал о помощи. Ей самой нужно обратиться за поддержкой психолога или близких, чтобы не сорваться и не потерять надежду. Кроме этого, Романа Костомарова нельзя ругать или обсуждать. Главное искренне хотеть помочь ему.

"Супруге сейчас важно быть рядом, говорить себе, что все это проходящее, чтобы не допустить срыва", — поясняет психолог.