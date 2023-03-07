"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность

Любимая балерина всея Руси, королева шпагатов и звезда социальных сетей Анастасия Волочкова не оставляет поклонников без фотографий ни на день. Она всегда делится всеми подробностями своей жизни. Кажется, зрители видели уже все: и новых мужчин, и роскошный отдых, и алкогольные посиделки… Теперь пусть разглядывают пышную растительность в виде роз — новое фото уже в ленте.
Так, Анастасия Волочкова уселась в удобное кресло в одной только футболке. Оголившая прелести своих длинных ног, балерина прикрылась роскошными цветами. Экс-прима Большого театра подписала фотографию так: "Ни дня без цветов". Поклонники быстро нашли рифму.
"Ни дня без трусов", — написала подписчица Волочковой.
Откровенные фото в микроблоге — это уже почти "фишка" Насти. Короткие шортики, облегающие леггинсы — в ход идут любые предметы одежды. Вершиной айсберга стали кадры с Мальдив, где Анастасия Волочкова и вовсе позирует в мини-бикини.
Хорошо, что есть и такие зрители, которые поддержат балерину в любой ситуации. Ей часто пишут слова восхищения: она не слушает завистников, не обращает внимания на негатив и не спорит. Волочкова, как танк, идет только вперед, говорят подписчики.