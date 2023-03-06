Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно

Любовь Казарновская приняла непростое решение.

66-летняя оперная певица Любовь Казарновская – уважаемая в России артистка. Ее талантом восхищаются многие. Она выступала в Большом и Мариинском театрах, нью-йоркской "Метрополитен-опере" в Нью-Йорке, театре "Ла Скала" в Милане и других известных площадках. Своим экспертным мнением она делилась в шоу перевоплощений "Один в один" и "Точь-в-точь", которые показывал Первый канал. Там она занимала кресло члена жюри.

Несколько лет назад Любовь Казарновская объявила об уходе с Первого канала, поскольку у нее были другие представления о продолжении шоу "Точь-в-точь", которое стало не просто развлекательным, но еще и просветительским. Продюсеры проекта решили "омолодить" шоу, пригласив к участию более молодых артистов и выбрав более новый, современный репертуар. Тогда Любовь сказала во всеуслышание: "Простите, без меня".

"Мы расстались очень мирно, без обид. Я посчитала, что сделала достаточно в этом шоу. Та плоскость, в которую оно (шоу – Прим. ред.) выводится, – это уже не мое", – призналась певица в недавнем интервью Вячеславу Манучарову.

К слову, в этой же беседе Любовь Казарновская высказалась об уехавших из России в столь непростое время артистах. Она предрекла им конец. Слова оперной дивы приводили "Дни.ру".