"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей

Григорий Лепс рассказал, как проводит время с бывшей.

Год назад новостные заголовки гремели сенсацией – Григорий Лепс развелся с супругой после 20 лет брака. В этом союзе влюбленные родили троих детей, построили дом и всячески создавали картинку идеальной семьи. Спустя год после расставания, артист сделал несколько душещипательных признаний.

Во-первых, в жизни Григория Лепса появилась новая любовь. По словам артиста, девушка "немного младше", всего лет на 30. Закрутивший роман с молодой брюнеткой уже успел потратиться на подружку, организовав шикарный отдых в Таиланде.

При этом жилищный вопрос с бывшей женой певец решил не самым обычным способом. Анна и Григорий все еще живут на одном участке: женщина с детьми в доме, сам же Лепс – в домашнем продюсерском центре. Получается, что по любому поводу он продолжает бегать к бывшей в дом.

В целом, 60-летний Григорий Лепс занимается переосмыслением жизни. По его словам, развод с супругой стал большой ошибкой, которую уже не исправить. Однако, жизнь идет дальше, и надо учиться жить с ошибками.

"Есть масса вещей, которые я делаю неправильно – об этом каюсь. Да их огромное количество, господи", – говорит артист.