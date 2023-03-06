Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя

Лайма Вайкуле назвала имена счастливчиков.

68-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле отработала три концерта в Израиле и поспешила вернуться домой. Даже долгожданная встреча с Аллой Пугачевой не удержала артистку на чужбине. Напомним, что двух артисток связывает крепкая дружба, однако, последнее время они едва ли проводят время вместе.

Не успев распаковать чемоданы, Лайма Вайкуле уже решила взяться за новый проект. Звезда планирует реанимировать некогда популярный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", пригласив туда некогда популярных звезд российского шоу-бизнеса. Поклонники удивлены, что артистка готова порезвиться напоследок на сцене сразу с тремя.

Так, приглашения получили Вера Брежнева, Андрей Макаревич и Семен Слепаков. Каждый из них за последний год успел и переехать, и поменять круг общения, да и в целом пересмотреть свою жизнь. Говорят, что после отъезда из России у звезд начались серьезные финансовые проблемы. Зрителям увидеть шоу влетит в копеечку – билеты начинаются от 50 евро.

Да и саму Лайму Вайкуле, кажется, должны волновать другие вопросы, нежели концерты. Больная старуха, как ее иногда называют в сети, по слухам, переносит рецидив рака груди, не комментируя новости.

* Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.