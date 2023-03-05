Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения

Уже почти два месяца фигурист борется со страшной болезнью. Все начиналось, как обычная простуда, которую спортсмен пытался вылечить народными методами. По слухам, когда Костомаров почувствовал себя плохо, решил не обращаться к врачам, а пошел в баню и затем искупался в проруби.
Возможно, это и стало роковой ошибкой. 10 января партнера Татьяны Навки госпитализировали и сразу же подключили к ИВЛ, так как самостоятельно он дышать уже не мог.
Медики несколько недель боролись с прогрессирующей пневмонией и интоксикацией организма, но болезнь оказалась сильнее. В итоге Роману Костомарову пришлось ампутировать часть стопы и, по некоторым данным, пальцы на одной руке. Свой 46-й день рождения он встретил в больнице, без сознания.
Вся Россия с замиранием сердца ждет хороших новостей о состоянии фигуриста, все надеются, что молодому, по сути, Костомарову удастся победить болезнь. На днях все радовались, ведь стало известно, что фигурист пришел в сознание после медикаментозного сна и даже зашевелил конечностями.
Но... в воскресенье 5 марта врачи вновь расстроили: с телом несчастного фигуриста опять начались страшные изменения. По данным СМИ, у Романа Костомарова синеет одна рука, есть вероятность нового витка сепсиса.