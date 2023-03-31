"Тяжелый период": сбежавшая от мужа Седокова разрыдалась перед подписчиками

Каждая публикация Анны Седоковой будоражит умы публики. И не важно при этом, выкладывает ли в сети певица свою фотографию или рассказывает о взаимоотношениях с молодым мужем Янисом Тиммой.
К слову, в последние несколько месяцев сплетники разносили слухи о том, что в семье Анны и Яниса не все гладко. Сейчас же масла в огонь подлила сама артистка...
Опубликовала она фото из самолета, под которым призналась, что ушла, вернее улетела от своего мужа. Однако сделала она это с великой целью: сбежавшая от мужа Анна Седокова отправилась в Москву, чтобы полностью сосредоточиться на выпуске своего нового альбома.
И, дав старт распространению своих новых хитов в Сети, она буквально разрыдалась перед подписчиками. Призналась в том, что всю свою боль переработала в прекрасные песни, каждая из которых нашла отклик в сердцах ее благодарной аудитория. Напоследок она даже сделала пост, в которой включила самые трогательные из оставленных ей комментариев.
"Переживала тяжелый период в отношениях, чувствовала каждую песню. В моменты тяжелой грусти и светлой радости со мной было то, что создали именно вы! Благодарю", – поделилась теплом одна из поклонниц Анны Седоковой.