Вся блестит и розовая: измученная мокрая Седокова раздвинула складку на камеру

Анна Седокова по всякому старается для любимого человека.

Певица Анна Седокова старается держать себя в форме и регулярно занимается спортом. Несмотря на это, она все равно не худышка. А недавно фанаты и вовсе раскритиковали за чрезмерно пышное тело, увидев ее на съемках телешоу. Седокова попыталась оправдаться и заявила, что ей приходится постоянно бороться с лишними килограммами и прикладывать для этого немлао сил.

Недавно Анна Седокова посетила очередную изнуряющую тренировку, после которой похвасталась фото роскошной фигуры. Певица сфотографировала себя в отражении зеркала. Она стояла в раздельном черном купальнике и демонстрировала плотные ножки и плоский живот. Ее загорелые упругие ягодицы так и выпирали из тугих узких плавок.



"Когда все планы пошли не туда. Тогда ты куда пошла?" – загадочно написала Седокова.

Певица добавила, что занимается в зале в специальном термокостюме для того, чтобы вывести лишнюю воду из организма. При этом измученная и взмокшая Седокова отметила, что в нем "стыдно ходить". И правда, в розовых клеенчатых штанах-парашютах она выглядела весьма странно. В нем она блестит и вся потеет. На камеру Седокова раздвинула складку синтетического костюма.