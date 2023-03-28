Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать!

Лайма Вайкуле вспомнила о Боге.

Народная артистка Латвии, которую очень любили и всегда с радостью принимали в России, на фоне политических событий, решила не упускать возможности заработать очков и оттоптаться на россиянах. Впрочем, от корпоративов в нашей стране она не отказалась, чем продемонстрировала полное лицемерие.

Однако большие концерты 68-летняя певица дает теперь за рубежом. И все чаще поклонники замечают, что Лайма Вайкуле выходит на сцену то в шляпках, закрывающих короткие волосы, то в платках. На недавнем интервью звезда появилась в наряде с высоким воротом.

Как оказалась, шею она закрывала не просто так. Лайма Вайкуле продемонстрировала пластырь и отметила, что ей провели неприятную врачебную процедуру. Раскрывать скобки исполнительница хита "Скрипач на крыше" не стала.

Однако все это заставляет поклонников думать, что артистка вновь страдает от рака. Онкологию ей диагностировали еще тридцать лет назад, тогда же певица прошла курс лечения и вроде как вошла в стадию ремиссии. Не исключено, что тяжелый недуг вернулся.

Масло в огонь подлила сама Лайма Вайкуле, которая на интервью рассуждала на философские темы: о возрасте и смерти. Она отметила, что возрастные проблемы – это подготовка к уходу на тот свет. В то же время артистка призвала гордиться тем, что Бог позволил прожить дольше, чем другим людям.

"Как страшно умирать!" – подчеркнула певица, вспомнив о моменте, когда она думала, что может умереть. Лайма Вайкуле отметила, что в то время могла лишь читать Библию.

