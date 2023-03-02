Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом

Долина смирилась с положением дел.

Лариса Долина на протяжении последних десяти лет пережила много трансформаций, причем как внешних, так и внутренних. Она осознанно подошла к своему возрасту и творчеству, уже не лезет на вершину звездного лимпа, при этом продолжая выступать.

Народная артистка России дала откровенный комментарий по поводу своей карьеры. В беседе с журналистами после вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022" Долина шокировала заявлением. Певица призналась, что ее время прошло, и теперь надо уступить дорогу молодым исполнителям, нравится это или нет.

На мероприятии Лариса Долина не получила премию в номинации "Певица года".

"Время прошло. Я давно была лучшей певицей. Поэтому отдаю все свои премии молодым талантливым девочкам", – призналась Долина.

При этом артистка добавила, что ей все же важно чувствовать признание и получать какие-то награды, чтобы чувствовать отдачу от работы, которую она продолжает делать на благо страны, пишет Пятый канал.

Напомним, еще год назад Лариса Долина яростно боролась за место под солнцем и доказывала всем, что ее талант не могут перекрыть никакие творческие молодые и необразованные исполнители. Певица даже скандалила публично с блогером Валей Карнавал, которая на тот момент была популярна.