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Фомин о судьбе своей итальянской недвижимости после введения санкций и заморозки имущества

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Певец предусмотрительно записал дом на сестру

У Митя Фомина есть дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей. "Сегодня он под присмотром моей родной сестры, гражданки этой страны. Мы честно платим все налоги, недавно перекрыли крышу, поскольку она текла – ведь дому 300 лет. Но он отремонтирован, со всеми удобствами", – сообщил артист корреспонденту "Дни.ру" на презентации обновленного портала TopHit.

Но Италия в числе прочих стран чинит все новые и новые козни против России. А недавно эта страна заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза, на 500 тысяч евро. Коснулись ли эти ограничения Фомина?

"Я в январе был в Италии, навещал дом, – признался исполнитель. – Было поехать дорого и сложно (прямых рейсов давно уже нет – Прим. ред.), но выдался свободный месяц, было время и возможности, поэтому и поехал – просто давно не видел сестру Светлану и друзей. Поехал и убедился, что все хорошо, что все живы-здоровы".

По словам исполнителя, его дом хотя и записан на сестру, но он участвует в уплате налогов, помогает содержать недвижимость. "У нас не очень дорогой дом, – заверил Митя. – Мы пока не планируем его в связи с текущими событиями продавать, но, вполне возможно, что скоро мы окажемся в каком-то другом месте".

Что же касается получения Фоминым паспорта другой страны, как сделали многие его коллеги, то тут он категоричен. "Такой мысли у меня не возникало, потому что мне и здесь хорошо!" – пояснил Митя свою гражданскую позицию.

14 марта 2023, 12:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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