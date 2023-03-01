Миллион кубиков в день: выписанный Костомарову после ампутации рецепт вызвал серьезные вопросы

Причина жуткой трагедии

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, обернувшаяся некрозом конечностей. Пузырьки газа появились в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Поэтому атлету ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук. Но на фигуриста стали сыпаться новые несчастья. Писали про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит.

Поэтому всероссийский тур "Ледниковый период. Снова вместе" Ильи Авербуха решено было провести в поддержку Романа Костомарова. В каждом из 25 городов шоу установлены почтовые ящики, в которые можно положить письмо для попавшего в беду олимпийского чемпиона. Ведь спасти его, кажется, может только чудо и всеобщая молитва.

Одно из писем со словами поддержки фигуристу написано на настоящем врачебном бланке с печатью реального медицинского заведения, где Костомарову в качестве рецепта прописали здоровье. "Здоровья миллион кубиков в день, счастья – море", – написано на бланке с пояснением, что рецепт действует бесконечно. Судя по штампу, выписала такой трогательный рецепт некая врач Кошкина из медицинского центра Вологды. Причем почерк у нее такой, что половину врачебных терминов на бланке разобрать невозможно – все они вызвали вопросы.