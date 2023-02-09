Аривидерчи! Нахамившая россиянам Гузеева подтвердила получение гражданства Израиля

Гузеева ищет где потеплее.

Чтобы получить гражданство Израиля, гражданину России необходимо постоянное проживание на территории страны в течение трех лет, имеющийся вид на жительство и знание иврита. Однако самое главное, это, конечно, желание стать гражданином этой страны. Именно это есть у Ларисы Гузеевой.

Судя по фото, которые стремительно распространяются по Сети, где Гузеева идет по коридору местного МВД, российская ведущая не зря так хамовато разговаривала со своими поклонниками на родине. А может, она и вовсе скоро от них откажется, как Алла Пугачева и ее опальный муж?

Напомним, недавно россияне забеспокоились о том, что Лариса Гузеева улетела в Израиль не просто так, и заподозрили ее в эмиграции. В ответ на это звезда открыто нахамила фанатам и бросила в их адрес: "Вас забыла спросить!", что ужасно обидело людей. Ведь как заработать свои денежки на российских налогах, она спрашивать не забывала. Тем не менее, она легко сказала россиянам "Аривидерчи!" и улетела на землю обетованную.

Теперь в израильских паликах пишут, что Гузеева уже неделю терпеливо торчит в очередях местного МВД в ожидании вожделенных документов. Канал "Израиль сейчас" выложил снимок Ларисы Гузеевой с мужем из МВД города Хайфа. Пара активно обсуждала что-то важное. Судя по тому, что Гузеева не возражала, что ее снимают, то таким образом она негласно подтвердила получение нового гражданства. Хотя официально она об этом пока не говорит.

"Видимо хумусо-шашлычный Израиль очень пришелся по душе", – пишут пользователи в комментариях.



Ранее лариса Гузеева выкладывала видео, на кадрах которого восхищалась местной израильской едой в какой-то забегаловке.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева одна из немногих звезд, кто до последнего терпел и не выражал свою политическую позицию. Некоторые с самого начала бросили родину и улетели за границу. Звезда "Черной весны" Никита Кологривый в интервью Пятому каналу заявил, что такая мода на эмиграцию среди артистов сделает их жизнь невыносимой.