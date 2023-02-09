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Четверг 9 февраля

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Молча ушел: Скрывавшая личную жизнь престарелая Долина потеряла жениха

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Лариса Долина упустила шанс на счастье.

Знаменитой блондинке в этом году стукнет 68 лет. Правда, в столь солидные года она остается одинока. Артистка не раз хваталась за шанс стать счастливой, выйдя замуж несколько раз, однако все браки в итоге разрушились. Что происходит в личной жизни Ларисы Долиной, неизвестно, ведь она ее тщательно скрывает и не выносит на публику дела любовные.

При этом, несмотря возраст, престарелая звезда продолжает пользоваться успехом у мужчин. По крайне мере, можно с точностью сказать, что один представитель сильного пола хотел вести ее под венец. В Сети появилось видео с одного из последних концертов блондинки. Кто-то в зале заснял очень интересный момент: к сцене подошел мужчина с заветным колечком!

"Один из зрителей подошел к народной артистке, протянул кольцо и спросил: "Вы выйдете за меня?", – говорится в телеграм-канале журналистки Алены Жигаловой.

Но своего жениха Лариса Долина потеряла, отказав ему. Звезда даже не оставила себе коробочку с ювелиркой. Осознав, что это предложение руки и сердца, она вернула подарок влюбленному зрителю.

"В таком случае возвращаю. Благодарю", – сухо произнесла роковая певица.

Ну, а отвергнутый мужчина тихо ушел от сцены и занял свое место. Вот так Лариса Долина на старости лет разбивает сердца!

9 февраля 2023, 15:40
Лариса Долина. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!"✓ Надежный источник

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