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Идет борьба за руки: подробности ампутации конечностей разбитого гангреной Костомарова

Страшная болезнь Романа Костомарова не отступает.
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Состояние фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова шокирует всех неравнодушных. Сначала мужчина попал в больницу с пневмонией, перенес тяжелые дни, подключенным к аппарату ЭКМО, а затем и ИВЛ. Теперь же он проходит новое испытание — ампутацию конечностей.

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У Романа Костомарова начали умирать живые клетки. Врачи приняли решение об ампутации стоп разбитого гангреной фигуриста. Официального комментария от близких людей пока нет, вся информация просачивается через анонимные источники. Ранее журналисты говорили об ампутации двух стоп, теперь появились данные об удачном спасении одной.

После тяжелой операции врачи смогли удалить мертвую часть ткани на одной из ног. К сожалению, с другой ногой так сделать не вышло, поэтому пришлось ампутировать полностью весь голеностоп. Врачи переживали сможет ли Костомаров очнуться после операции. Все сложилось — фигурист уже в сознании.

Источники сообщают, что сейчас идет борьба за руки Романа Костомарова. Как и в стопах, в них начинается процесс отмирания тканей. Говорят, что дальнейшее лечение мужчины планируется проводить в Германии. Пока чемпион продолжает оставаться в реанимации под пристальным вниманием врачей.

Роман Костомаров. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 12:40 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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