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Шоу-бизнес
"Не было времени": оставивший детей без отца Маршал оправдался за прошлое поведение

"Не было времени": оставивший детей без отца Маршал оправдался за прошлое поведение

Только спустя годы Александр Маршал понял свою ошибку.
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65-летний музыкант и певец Александр Маршал за свою жизнь был трижды женат. К сожалению, ни один из трех браков не стал для мужчины счастливым, все закончились разводом. Сейчас музыкант в отношениях, но совместных детей с нынешней возлюбленной, которая младше его на 36 лет, у него нет, хотя он был бы рад стать отцом еще раз.

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Спустя годы, Александр Маршал признается: дети его почти не видели. Оставивший дочь и сына без отца, артист, конечно, жалеет, но объясняет это по-своему. Музыкант говорит, что это обратная сторона популярности и успеха. В разговоре с Пятым каналом Маршал оправдался за прошлое проведение.

Мужчина говорит, что быть артистом — это не спать по ночам, проводить время в дороге и почти не видеть семью. Третья жена Маршала Наталья тоже не выдержала такого и развелась. Сейчас 25-летний Артем, сын Александра, переехал к папе. Кажется, пришло время налаживать отношения.

Александр Маршал говорит, что и его отец был таким же. Он работал военным летчиком, а потому приходил домой только поздно ночью. Но даже так, музыкант всегда уважал своего родителя.

"Он меня не воспитывал, у него не было времени. Но я видел, как он живет, как выходит из различных ситуаций, как общается с людьми", — рассказывает артист.

Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 10:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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