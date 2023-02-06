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"Секс был": играющая на публику Чурикова выдала подноготную участников "Фабрики звезд"

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Телеведущая Яна Чурикова рассказала все, что долгие годы скрывали звезды.

44-летняя телеведущая Яна Чурикова стала героиней нового интервью на ютубе. Вместе с ведущей Лаурой Джугелия она окунулась в воспоминания о некогда популярном проекте "Фабрика звезд", а также объяснила свое сходство со знаменитым коллегой. За час беседы Чурикова выдала всю подноготоную участников шоу.

Так, долгие годы поклонники "Фабрики звезд" строили догадки, что роман "фабрикантов" Ирины Дубцовой и Романа Черницына произошел сначала на бумаге, а потом в реальности. Яна Чурикова подтвердила, что роман был пиаром, однако увеляет: она сама даже не подозревала.

Не остались без внимания и голубки проекта Тимати и Алекса. Скорее всего, этот роман тоже мог бы и не состояться, если бы не продюссер проекта. Однако, кажется в этой паре все-таки смогли родиться настоящие чувства.

"Ребята говорили, что секс на проекте был, но мы этого не видели", – такими словами Чурикова прокомментировала другие интрижки проекта.

Сейчас Яна Чурикова ведет проект на Первом канале "Голос.Дети". Многие обвиняют ее в копировании стиля Дмитрия Нагиева. Скорее всего, их схожесть – это специально продуманный ход, чтобы зрителю было легче привыкнуть.

6 февраля 2023, 16:40
Яна Чурикова. Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ globallookpress.com
YouTube шоу "FAMETIME TV"✓ Надежный источник

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