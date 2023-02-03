Профессия больше не нужна? Долина опустилась до уровня Карнавал

Долина стала подружкой тиктокеров.

Два года назад российская певица Лариса Долина всерьез поругалась с блогером и звездой "Тик-Тока" Валей Карнавал на тему профессионального мастерства. Народная артистка России уверяла, что без профессионального музыкального образования артист из себя мало что представляет, Валя Карнавал смела вступить с ней в публичный спор.

Спустя время Лариса Долина пересмотрела свое отношение к Вале и стала более снисходительной. Скорее всего, артистка просто видит наглядно, что Карнавал смогла достичь популярности и успехов без всякой там учебы.

Мало того, что Лариса Долина стала более лояльной к бывшей сопернице, она еще и предложила Вале Карнавал выступить дуэтом на ее концерте.

В пятницу, 3 февраля, на Первом канале выйдет новый выпуск передачи "Подкаст.Лаб", в котором Валя Карнавал и еще одна звезда Карина Кросс пообщаются с певицей Ларисой Долиной. Как раз в эфире шоу Долина и предложит Вале спеть дуэтом. В передаче Карнавал также публично извинится перед артисткой и подарит ей букет. Фанаты заинтригованы. Неужели Долина передумала и решила, что профессия музыканту не нужна, чтобы петь? Или она просто опустилась до уровня тик-токерши.