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Сын сообщил печальную новость о Борисе Щербакове

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Щербаков попал в реанимацию.

На днях стало известно, что советский актер Борис Щербаков госпитализирован в кардиологическую реанимацию. У звезды обострились хронические проблемы с сердцем после запущенного течения ОРВИ. Простыми словами, простуда дала осложнения на сердце.

Сын артиста Василий вышел на связь с журналистами и сообщил печальную новость – отец до сих пор в больнице. Сейчас Щербаков лежит в терапевтическом отделении в обычной палате Боткинской больницы. Из положительного – медикам удалось стабилизировать его состояние, и у него не ковид. По словам сына, Борис Щербаков чувствует себя гораздо лучше, сообщает ОСН.

Василий созванивается с отцом и постоянно держит под контролем его состояние. По словам сына, отец говорил с ним бодрым голосом.

Сейчас состояние Бориса Щербакова оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас он дышит самостоятельно, находится в терапевтическом отделении больницы. В больницу он поступил с диагнозом ОРВИ с осложнениями на сердце.

Напомним, Борис Щербаков – народный артист России, актер театра и кино. Он снимался в кинолентах "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

3 февраля 2023, 14:40
Борис Щербаков. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
ОСН✓ Надежный источник

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