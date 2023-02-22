"Когда пить-то?": женившегося на молодухе Гордона лишили самого дорогого

Гордона вывели на чистую воду.

В свои 58 лет журналист уже успел развестись четыре раза. Но летом 2022 года он все-таки решил попытать счастье в пятый, женившись на девушке младше его на 38 лет. Новая избранница звезды – студентка музыкально-педагогического института София Каландадзе.

Вместе с успехами в личной жизни прибыла и удача в работе: полюбившаяся многим программа "Мужское/Женское" снова вышла в эфир. Конечно, журналиста в роли ведущего многие любят, но одно время вокруг него ходили очень скверные слухи. Например, о том, что он зачастую появлялся в студии в нетрезвом состоянии.

Осенью 2021-го года Александр Гордон в разговоре журналистами обмолвился, что проблемы с алкоголем были, и признался, что в момент "тупика" он нашел именно такой выход, а бутылка в тот период жизни, можно сказать, стала для него самым дорогим. Но позже ведущий осознал всю тяжесть ситуации и бросил.

На защиту журналиста встал депутат Роман Худяков, чтобы еще раз дать публике понять, что тот не злоупотребляет. Из его слов стало понятно: из-за плотного графика на телевидении журналист лишился того самого дорого – у него просто нет времени на выпивку.

"В день у него три-четыре мотора. Когда пить то?", – заявил общественный деятель, говоря о слухах вокруг Александра Гордона.

