Перед смертью Чурикова работала с потусторонними силами: В следующей жизни

79-летняя Инна Чурикова скончалась после продолжительного лечения. Упав со сцены, женщина сломала себе несколько ребер и других костей. Кроме этого, говорят, что у актрисы перед смертью нашли новообразования в голове. Прощание с Чуриковой состоялось в Москве, на церемонии были муж, сын, многочисленные коллеги и поклонники.
Практически 50 лет своей жизни Инна Михайловна посвятила театру Ленком. Несмотря на такой долгий срок службы, актриса сыграла в нем всего 15 ролей. Зато в полной мере она реализовалась в фильмах и спектаклях супруга Глеба Панфилова. После одной из таких ролей ей даже пришлось поработать с потусторонними силами. Сама актриса не справлялась.
В спектакле "Аудиенция" Инна Чурикова сыграла английскую королеву. Для этого ей пришлось изучить и биографию главы британской монархии, и все ее привычки. После этого Чурикова не могла спать — Елизавета II стояла у нее перед глазами.
"Хочу ли в следующей жизни стать королевой? У меня для этого нет необходимых качеств", — призналась Чурикова.
И королева Британии, и "королева" Ленкома ушли спокойно и мирно. Память Инны Чуриковой останется не только в кругу семьи и близких друзей, но и в сердцах тысячи зрителей.