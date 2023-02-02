"Мы расстались": собравшаяся с силами Утяшева почувствовала сильное облегчение

Бывшая гимнастка и спортсменка Ляйсан Утяшева старается не афишировать интимные подробности своей жизни. В отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, она не рассказывает семейные ссоры, редко показывает проказы детей. Однако, в сети все равно появляются слухи о разводе Утяшевой с Павлом Волей.
Всему виной прошлое шоумена. Будучи популярным юмористом, Павел Воля был окружен женским вниманием. Не все поклонники верят, что мужчина смог остепениться и долгие годы сохранять верность. Ну а пока все строят догадки, Ляйсан Утяшева опубликовала забавное видео с домашним питомцем.
Белая кошечка ходит вокруг электронных весов. Кажется, она тоже успела взвеситься и узнать свои килограммы. Ляйсан пошутила, заявив, что сильная женщина не может быть легкой. А еще она призналась, что избавилась от весов и почувствовала сильное облегчение.
"Это последние слова, которые услышали мои весы. Мы с ними расстались раз и навсегда", — заявила собравшаяся с силами Ляйсан Утяшева.
Поклонники звезды оценили такой шаг. Многие уверены, вес — это второстепенный показатель красоты. Самое главное то, как Ляйсан Утяшева себя чувствует.