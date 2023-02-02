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"Мы расстались": собравшаяся с силами Утяшева почувствовала сильное облегчение

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла поклонникам события своей частной жизни.
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Бывшая гимнастка и спортсменка Ляйсан Утяшева старается не афишировать интимные подробности своей жизни. В отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, она не рассказывает семейные ссоры, редко показывает проказы детей. Однако, в сети все равно появляются слухи о разводе Утяшевой с Павлом Волей.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Всему виной прошлое шоумена. Будучи популярным юмористом, Павел Воля был окружен женским вниманием. Не все поклонники верят, что мужчина смог остепениться и долгие годы сохранять верность. Ну а пока все строят догадки, Ляйсан Утяшева опубликовала забавное видео с домашним питомцем.

Белая кошечка ходит вокруг электронных весов. Кажется, она тоже успела взвеситься и узнать свои килограммы. Ляйсан пошутила, заявив, что сильная женщина не может быть легкой. А еще она призналась, что избавилась от весов и почувствовала сильное облегчение.

"Это последние слова, которые услышали мои весы. Мы с ними расстались раз и навсегда", — заявила собравшаяся с силами Ляйсан Утяшева.

Поклонники звезды оценили такой шаг. Многие уверены, вес — это второстепенный показатель красоты. Самое главное то, как Ляйсан Утяшева себя чувствует.

Ляйсан Утяшева. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2023, 21:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник

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