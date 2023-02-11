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Суббота 11 февраля

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Орлова, Энистон и другие: кто из знаменистостей родился 11 февраля

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Всем известные именинники, рожденные сегодня.

Если вас сегодня с самого момента пробуждения обуяло желание купить себе торт, ну или хотя бы его кусочек, но совесть не дает этого сделать, мы нашли для вас отличный выход. Редакция Дни.ру подготовила список тех, кто сегодня отпразднует, или мог бы отпраздновать, свой День рождения. Выберите именинника, в честь которого съедите кусочек сметанника или медовика и вперед, штурмовать двери ближайшей кондитерской!

Итак, кто из знаменитостей родился 11 февраля?

Дженнифер Энистон – любимая голливудская актриса всех женщин с большим сердцем. Звезде "Друзей", "Брюса Всемогущего", "Несносных боссов" и "Марли и я" исполнится 54 года. Встретит она его в компании своих собак и друзей и, мы уверены, ничуть не пожалеет о том, что рядом с ней нет ни мужа, ни любовника. Нет, ну как мог этот стервец променять ее на Анжелину Джоли?! До сих пор в голове не укладывается!

Любовь Орлова была как Мэрлин Монро, только лучше, потому что наша. "Петербургская ночь", "Веселые ребята", "Цирк", а также многочисленные спектакли позволили ей буквально поселиться в каждом сердце, кто хоть раз смотрел кино с ее участием. Ее песни пела вся страна, прохожие снимали шляпы, а сам Сталин восхищался ее талантом. Ну это ли не признание?

Натали Дормер – звезда сериалов "Тюдоры", "Игра Престолов" и "Элементарно", а также фильмов "Голодные игры" и "Казанова". Даже несмотря на паралич лицевого нерва, смогла добиться успеха и каждый раз, как разговор заходит о ее возрасте, со всех сторон слышится недоуменное "Сколько-сколько? Да не может быть!". А вот и может: Натали справит в эту субботу свое 40-летие.

Тимур Батрутдинов – экс-половинка Гарика Харламова по сцене Камеди Клаба исполнится 45 лет. Юморист успел и в КВН поиграть, и в Камеди не одну пару ботинок износить, и с Бузовой в реалити-шоу сняться. Лишь с личной жизнью ему пока что не повезло...

Тейлор Лотнер – самый молодой среди вех наших сегодняшних именинников. Ему исполнится 31 год. Прославился ролью волка-оборотня в саге "Сумерки", романом с дочерью Принцессы Леи из "Звездных войн" и, по совместительству, внучкой звезды "Поющих под дождем" Дебби Рейнольдс. Несколько месяцев назад женился на своей тезке: теперь супругов зовут Тейлор Лотнер и Тейлор Лотнер.

Лесли Нильсен был одним из главных комедийных актеров восьмидесятых, девяностых и нулевых. "Аэроплан", "Голый пистолет", "Шестой элемент", "Очень страшное кино", а также "Без вины виноватый" и, разумеется, "Коломбо" – образцы доброго старого юмора, который, увы, так редко можно встретить в современных картинах. Кстати, кто-нибудь помнит его без седых волос? Мы – нет.

Сидни Шелдон. Поднимите руку те, у кого на книжной полке над кроватью не было хотя бы парочки его книг в черной твердой обложке! Будущий мэтр детективного жанра вначале писал мюзиклы для Бродвея, сценарии для голливудских фильмов и сериалов, а затем уже попробовал себя в написании книг. И не зря: каждый из детективов становился бестселлером, продано было суммарно около 300 миллионов копий. А Книга рекордов Гиннеса даже назвала его самым переводимым автором в мире. Отличная работа, мистер Шелдон!

Напоследок вспомним того, незримо находится рядом с каждым из нас даже прямо сейчас: Томас Эдисон. 11 февраля 1847 года на свет появился невероятный изобретатель, подаривший каждому из нас телефон и лампу накаливания. Кроме того, он придумал поворотный выключатель, электросчетчик, мегафон, патрон и цоколь для лампы накаливания, электрогенератор, щелочно-железоникелевый аккумулятор и даже кинокамеру. К слову, даже слово "Алло" при начале разговора произнес первым именно Томас Эдисон, который родился сегодня, 11 февраля.

11 февраля 2023, 07:08
Дженнифер Энистон. Фото: Li Ying / Xinhua / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волшебный день рождения дочки Киркорова

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