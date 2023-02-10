"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки

Лариса Гузеева была вынуждена вернуться.



Не на шутку переполошились поклонники Ларисы Гузеевой, которые несколько дней назад увидели, что их любимица оказалась в Израиле. Многие первым делом подумали о том, что та решила вслед за Аллой Пугачевой и многими другими переехать на Землю Обетованную.

Прочтя о таких предложениях, Гузеева дико разозлилась и матом послала работников СМИ куда подальше. Заявила звезда "Жестокого романса" о том, что никуда переезжать не собирается, а уехала с мужем в мини-отпуск. Правда, затем поползли слухи, что Ларису заметили в консульстве города Хайфа, где занимаются вопросами оформления гражданства...

Ну, что бы кто ни говорил, 10 февраля Лариса Гузеева прилетела обратно в Москву. Злопыхатели бы, наверняка, сказали, что приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки. Ведь на ролике из аэропорта, который записала ведущая шоу "Давай поженимся!", большую часть времени демонстрировался именно бак для отбросов.

"Ну что, всем здрасьте. Прилетела вот я в любимую свою Москву", – то ли усталым, то ли полным разочарования голосом протянула артистка.

Затем Лариса Гузеева поводила камерой по сторонам, а после инициативно бросилась здороваться с группой стоящих неподалеку уборщиков и секьюрити.

К слову, пока Лариса Гузеева отсутствовала в Москве, столица стала еще лучше и краше. Издание "Вести Подмосковья" сообщило, что семь новых станций метро получили свои названия.

