Попавшего в реанимацию переломанного Дроздова сняли на видео: Еле двигается и почти не говорит

Состояние Николая Дроздова.

Летом прославленный телеведущий отметил юбилей. Ему исполнилось 85 лет, и, несмотря столь почетный возраст, он был полон сил и демонстрировал всем свое крепкое здоровье. Однако на днях стало известно о том, что состояние Николая Дроздова ухудшилось.

Известный зоолог попал в реанимацию после падения на льду. Его буквально переломало, ведь поврежденными оказались, как пишут некоторые источники, восемь ребер! Россияне искренне переживали за своего кумира. Благо вышедшая на связь дочь звезды Елена сказала, что кризис миновал. Но пока близким не до радости, ведь престарелый ведущий слаб, а результаты анализов пока неутешительны.

Впрочем, Николай Дроздов, кажется, держится бодрячком! По крайней мере такой вывод можно сделать, посмотрев ролик, которым поделился его друг Никас Сафронов. Художник связался с зоологом по видеосвязи и записал разговор, засняв его на больничной койке. В кадре видна палата и капельница, под которой лежит звезда.

Сначала ролик слегка тормозит, видимо, из-за Интернета. Поэтому ведущий "В мире животных" еле двигается. Но потом соединение налаживается. Правда, на ролике он почти не говорит: в основном беседу ведет Никас Сафронов, рассказывая о своих буднях. Но по широкой улыбке Николая Дроздова становится ясно, что он в больнице не унывает и верит в свою поправку.