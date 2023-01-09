"Старуху увидели": оголившаяся Долина распугала собравшийся народ

В конце прошлого года народная артистка РФ Лариса Долина заявила — никаких новогодних корпоративов. Все праздники она провела с любимой дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Компания отправилась на Мальдивы — купаться в океане, отдыхать и фотографироваться.
Во время отдыха Лариса Долина совершенно не переживала за свой внешний вид. Более того, 67-летняя звезда джаза позволила себе откровенные наряды, демонстрирующие ноги и декольте. Не все поклонники оценили такие образы. Некоторые женщины заявили, что женщинам после 60 вообще не стоит надевать мини-юбки — так сказать, записали Долину в старухи.
"Вы где старуху видели, а? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40!" — дерзко ответила Лариса Долина всем хейтерам.
Кроме этого, артистка заявила, что многие молодые артисты хотят спеть с ней дуэтом. Лариса Александровна уверена, что главный хит ее жизни еще впереди. Кажется, своими словами она распугала собравшийся в комментариях народ. Теперь обозленных подписчиков стало намного меньше.
Напомним, что последние годы Лариса Долина старается окружать себя молодыми талантами: она снимается на ютуб, сидит в жюри конкурсов талантов и даже записывает хиты с артистами нового поколения. Так, скоро на площадках появится совместный трек с Давой. С нетерпением ждем!