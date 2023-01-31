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Шоу-бизнес
"Мы квиты": Долина поставила жирную точку в конфликте с необразованной задавакой Карнавал

"Мы квиты": Долина поставила жирную точку в конфликте с необразованной задавакой Карнавал

Певица высказалась через два года
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Все помнят про конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал в YouTube-шоу. Тогда Народная артистка в категоричной форме выразила мнение, что популярная блогерша не умеет петь и поставила ей на вид отсутствие музыкального образования. Валя попросила маститую артистку быть менее строгой к молодому поколению, но понимания не нашла.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В подкасте "Неформат" на Первом канале, спустя практически два года после конфликта, произошла встреча двух популярных артисток. Лариса Долина и Валя Карнавал вместе спели "Погоду в доме" и новую версию "Психушки", исполнили совместный танец для соцсетей и пришли к разрешению собственного спора.

Фото: пресс-служба

"Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории", – заявила Валя Карнавал.

Фото: пресс-служба

"Значит, мы квиты, – рада Лариса Долина. – А тогда не было никакой ссоры, был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения".

Фото: пресс-служба
Автор: 31 января 2023, 14:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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