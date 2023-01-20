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Шоу-бизнес
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы

Лайма Вайкуле долго боролась с раком.
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Певица Алла Пугачева в 90-е считалась самой влиятельной фигурой в российском шоу-бизнесе. Она имела связи на всех телеканалах и во всех властных структурах, поэтому могла вершить судьбы. Говорят, что Пугачева подпортила карьеру многим артистам. Такое мнение бытует до сих пор, однако со временем ее чары рассеялись. Теперь Алла Пугачева не больше чем просто имя в списке тех, кто предательски бросил свою родную страну, давшую им имя, деньги и поклонников.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Лайма Вайкуле с давних пор дружит с Аллой Пугачевой и делает это не случайно, считают коллеги. За долгие годы она стала прихвостнем Примадонны и продолжает поддакивать ей в каждом интервью. Именно поэтому у Лаймы Вайкуле до сих пор многомиллионные толпы фанатов, ведь ей Пугачева не перекрыла кислород.

Также в списке фаворитов Аллы Пугачевой были Наташа Королева и Игорь Николаев, а также группа "А'Студио". Продюсер Сергей Лавров рассказал, что в этом кругу был также Валерий Леонтьев. Позже в этом списке засветился и Николай Басков. Как ни странно, Вайкуле не стало в этом списке. Она появилась в подружках Пугачевой гораздо позже. Тем не менее, эта связь оказалась прочной и продолжительной. Таков был ее исход.

Напомним, Лайма Вайкуле много лет борется с раком. Не секрет, что артистке удалось победить опасный недуг и временно уйти в ремиссию. Летом Пугачева летает к ней в Юрмалу навестить, поддержать и провести вместе время.

Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 11:20 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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