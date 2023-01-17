"Лица не видно": посиневшая Ходченкова объявилась в лесу

39-летняя актриса кино и сериалов Светлана Ходченкова редко выходит на связь с поклонниками в своем микроблоге. Об этом она так и написала в описании — директ блондинка не читает. К счастью, она не отказалась от публикаций фотографий своей жизни.
Так, поклонники узнали, что Ходченкова проводит время в зимних развлечениях. Горные лыжи, прогулки в парках — настоящая зимняя сказка. А на днях актриса объявилась в лесу и сфотографировалась под большой снежной елью. Формат фото необычный — отсканированные кадры с полароида, камеры моментальной печати. К сожалению, пострадала цветопередача, и на всех карточках Светлана выглядит посиневшей.
В то же время поклонники начали переживать: почему на последних публикациях актриса скрывает свое лицо? Размазанные фото, горнолыжная маска или парик — фотографий с обычным лицом в ленте практически нет.
"Может это от каких-то суеверий или наоборот, удачу приносит. Лица не видно, глаз тоже. Зритель требует глаз!" — гадают поклонники в социальных сетях Светланы Ходченковой.
Возможно, актриса действительно таким образом спасается от лишних взглядов. Ранее, после фотографий на пилоне на Ходченкову обрушился негатив. Не все поклонницы актрисы в восторге от такого увлечения звезды.