Алла Пугачева поддержала своего мужа, признанного иноагентом, и бросила Россию. Этим она расколола семью.

Под Новый год "Желтая газета" опубликовала письма своих читателей, которые дали оценки звездам и происходящему вокруг. Одно из писем касалось характера певца Филиппа Киркорова и его отношения к окружающим. Разговор зашел и о том, что Алла Пугачева экс-мужу Киркорову стала совсем не нужна.

"Филипп Киркоров – король? Не думаю. Ведет себя не по-мужски. Женщин нельзя оскорблять. Пугачеву он переоценил. Зачем дал дочери двойное имя? Матери его это бы не понравилось. Ушла рано, не одобряя его выбора", – написал читатель газеты.

Алла Пугачева и правда за последний год превратилась совсем в другого человека. Она потеряла статус всенародной любимицы и Примадонны и превратилась в того самого арлекино, для которого одна награда — смех. Таким образом, одержимая дьявольским хохотом Алла Пугачева сыграла роль палача не только для своих друзей, но и семьи.

К примеру, Кристина Орбакайте сейчас страдает именно из-за своей опальной родственницы Аллы Пугачевой. Певица до последнего пыталась держать нейтралитет, но в шоу "Дуэты" выступила с Игорем Николаевым в костюмах цветов украинского флага. Многие подумали, что так артистка выразила свою позицию, за что и поплатилась. Теперь поклонники гонят ее в шею, как и мать.