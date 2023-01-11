Оставившая сцену Чурикова страдает от болезни: Ложь во спасение

Прошлым летом 79-летняя актриса театра и кино Инна Чурикова получила серьезную травму. Женщина упала со сцены прямо во время спектакля. Зрители оказали ей первую помощь, после чего артистку тут же увезли в больницу. Конечно, серьезная травма сильно отразилась на карьере актрисы.
Оставившая на время восстановления сцену Чурикова сильно переживала из-за временной неспособности играть. Но, судя по всему, состояние актрисы вскоре позволит ей вернуться на театральные подмостки. Такую надежду высказал Марк Варшавер, директор "Ленкома" — любимого театра Инны Чуриковой. По его словам, актрису ждут в феврале.
"Инна Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение", — рассказывает режиссер. Он добавляет, что в репертуаре спектакль уже стоит, поэтому коллеги, близкие друзья и зрители тоже ждут постановки с любимой актрисой.
Сейчас Инна Чурикова почти не чувствует последствий падения. К сожалению, как и многие, актриса страдает от сезонной болезни — ОРВИ. По словам Варшавера, ничего страшного и угрожающего нет. Сама Чурикова не комментировала свое состояние.