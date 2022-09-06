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Шоу-бизнес
"Поганый засранец!": престарелая любовница Ярмольника грозится вырвать язык

"Поганый засранец!": престарелая любовница Ярмольника грозится вырвать язык

Как выяснилось, Леонид Ярмольник в Театре на Таганке крутил роман с коллегой и даже обрюхатил ее.
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Недавно в СМИ прошла новость о том, что 75-летий народный артист России Владимир Ильин якобы ушел в монастырь замаливать грехи своего племянника, героя сериала "Интерны" Александра. Писали, что в монастыре якобы с артистом живет и его жена, бывшая актриса Театра на Таганке Зоя Пыльнова.

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Однако в беседе с журналистами 75-летняя актриса восприняла информацию в штыки. Она заявила, что они с мужем никуда не уходили и продолжают вести светский образ жизни, лишь иногда посещая церкви.

"Что за дурь! Пусть Господь покарает того, кто это пишет. Вырвать бы его язык и все остальное. Поганый засранец!" – выкрикнула актриса.

Между тем приятельница семейной четы актриса Театра на Таганке Елена Корнилова поведала в беседе с "Экспресс газетой" непростую историю любви Зои Пыльновой и Владимира Ильина. Оказывается, в молодости пара едва не распалась из-за того, что Зоя стала любовницей Леонида Ярмольника. Сейчас на закате жизни вспоминать об этом уже скорее смешно, однако факт остается фактом.

По словам коллеги, Зоя Пыльнова была беременна от Леонида Ярмольника. Но из-за застуженных почек не смогла выносить ребенка, произошел выкидыш. После этого у нее так и не было детей.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Леонид Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 11:54 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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