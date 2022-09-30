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Шоу-бизнес
Съехавшая из родительского дома дочь предъявила онкобольной Заворотнюк счет

Съехавшая из родительского дома дочь предъявила онкобольной Заворотнюк счет

Анастасия Заворотнюк всегда пользовалась популярностью среди мужчин и купалась в их внимании. Однако одного дети ей никогда не простят.
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк официально выходила замуж три раза. Самым ярким и обсуждаемым был ее "служебный роман" с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергеем Жигуновым, который играл в ленте роль бизнесмена Шаталина. До этого Анастасия Заворотнюк два раза была замужем. Ее первым мужем был Олаф Шварцкопф, а позже Дмитрий Стрюков. Сейчас супругом актрисы является Петр Чернышов, от которого она родила младшую дочь, после чего и заболела. С диагнозом рак мозга актриса живет уже три года.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

У Заворотнюк трое детей. Наиболее часто в публичном пространстве появляется ее средняя дочь Анна Заворотнюк. Она активно общается с поклонниками в соцсетях и делится умными мыслями. Когда мать заболела, Анна всерьез пересмотрела свою жизнь и сильно изменилась, она даже ходила на приемы к психотерапевту, чтобы тот помог ей справиться с ужасными мыслями.

На днях дочь Заворотнюк спросили, смогла бы она простить мать, если бы та жила с тираном и не защищала ее.

"Не знаю, думаю, что нет", – отметила безжалостная девушка.

К слову, в жизни Заворотнюк действительно однажды был тиран, и ей правда пришлось спасать от него детей. По слухам, с отцом Анны и Майкла Анастасия рассталась из-за побоев.

Ранее съехавшая из родительского дома Анна Заворотнюк попыталась подбодрить фанатов в осенний день. "Не хочу спойлерить, но у тебя все будет хорошо", – написала она. Однако не все приняли это на свой счет. "Уже нет надежды", – написала фанатка.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 20:52 Источник: соцсети • Требует проверки
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