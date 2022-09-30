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Шоу-бизнес
Песенка спета: обплеванная Варум ответила на вопрос о бегстве в США

Песенка спета: обплеванная Варум ответила на вопрос о бегстве в США

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина живет в США.
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Заслуженная артистка России Анжелика Варум довольно бурно отреагировала на происходящие в мире политические события. После критических заявлений в социальных сетях певица на длительное время пропала из виду. Она практически не появлялась на светских мероприятиях.

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Ее супруг, не менее популярный российский музыкант Леонид Агутин, напротив, решил хранить молчание до конца. По итогу недовольная публика оплевала из обоих. Граждане требовали от певица то разъяснений, то извинений. А исполнителя хита "Босоногий мальчик" призывали наконец-то определиться, кого он поддерживает: жену или государство.

Вероятно, уставшая от нападок в свой адрес, Анжелика Варум наконец-то поставила точку в этой истории. Поклонники подозревали, что они с супругам сбегут из России в США, взяв пример у коллег по цеху. Не секрет, что наследница звездной семейки проживает именно в Америке.

В итоге певица закрыла вопрос о переезде выступлением в столице России. Она просто вышла и спела свои песни. Выступление супруги Леонида Агутина в одном из московских пабов пришлось фанатам по душе – виде разлетелись по социальным сетям.

Анжелика Варум встретилась со своими поклонниками впервые за последние полгода. Сами они пишут в соцсетях, что подпевали любимой исполнительнице хором.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 14:48 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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