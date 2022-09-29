Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Четверг
29 сентября
Лента новостей
20:04
В центре Нижнего Новгорода сгорел ресторан
19:58
Забрала детей: Орбакайте исчезла вслед за сбежавшей из России Пугачевой
19:48
Во Владимирской области автомобиль врезался в столб и загорелся
19:34
Была измучена и истощена: названы виновные в смерти Елизаветы II
19:13
"Профнепригодна": наставницу шоу "Голос.Дети" МакSим списали со счетов
18:30
Подпадает под мобилизацию: у внука Пугачевой обнаружили подходящую военно-учетную специальность
18:02
Это знак: Пугачева намекала на свой скорый отъезд из страны при прощании с умершим Моисеевым
17:43
"Делает большую ошибку": скандалист Солнцев обвинил Кудрявцеву в продажности
16:42
Больше не секрет: девятилетний сын выдал исхудавшую Рудковскую с потрохами
15:33
Без обратного билета: Алла Пугачева снова сбежала из России
15:04
"Нет неприкасаемых": разъяренная Буланова подняла на вилы извергающего грязь Галкина*
15:03
Один бил, второй бросил ради нее семью, а третий лечит от рака: мужья и любовники Заворотнюк
14:46
Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно
14:34
Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка
14:04
В Королеве поймали дурачивших пенсионеров мошенников
13:57
Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед
13:26
Во дворе дома в Екатеринбурге нашли труп мужчины
13:12
"Дряблый дедок с маленьким причиндалом": очевидец об интимных встречах с Моисеевым в гей-сауне
13:01
Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость
12:39
Стали известны издержки H&M из-за ухода из России
12:12
Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил
12:10
Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
11:33
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
10:33
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
10:25
Все любовники у гроба: под видом похорон Моисеева в Москве пройдет гей-парад
09:54
"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки
09:54
"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка
08:56
Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия
08:55
"Оскорбляет флаг, герб и людей": брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары
06:15
Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда "Мосгаза" Смоляков
04:09
Лошади параллизовали движение в Минске – видео
02:45
Спрос на жилье в Турции вырос на 223%
00:10
Праздник Евфимии: традиции и приметы 29 сентября
21:53
"Вы что, с ума сошли?": Пугачева приказала Орбакайте немедленно вернуться в Москву
21:47
Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III
21:16
"Помогите! Кто-нибудь!": истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины
20:56
"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки
20:15
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного
19:54
"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети
19:14
Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного
19:05
Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова
18:55
Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину
18:51
"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева
18:11
Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день
18:03
"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной
17:15
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
16:48
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
16:30
"Другой жизни он не знает": заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости
15:36
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
15:09
"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Забрала детей: Орбакайте исчезла вслед за сбежавшей из России Пугачевой

Забрала детей: Орбакайте исчезла вслед за сбежавшей из России Пугачевой

Кристина Орбакайте долго сохраняла нейтралитет, желая оставить за собой право жить на два берега.
прочитано 179 раз

29 сентября автомобиль Аллы Пугачевой заметили в международном аэропорту "Внуково-3". Скорее всего, певица забрала детей из школы и спешно отправилась за границу. По всей видимости, после неудачной попытки реабилитироваться на родине артистка приняла решение покинуть страну и улететь к мужу Максиму Галкину в Израиль.

ПО ТЕМЕ

"Террорист": Собчак показала танцующего голым любителя молодых мальчиков Моисеева

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Примадонна не комментировала свой отъезд. После громкого заявления в адрес Минюста с просьбой сделать ее иноагентом артистка получила массу критики в свой адрес. Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова уверяет, что ей ничего не известно о предполагаемым отъезде артистки.

Тем временем дочь Примадонны Кристина Орбакайте тоже пропала с радаров, что вызвало вопросы у россиян. Певица выключила телефон и давно не выходила в соцсети.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что действия Аллы Пугачевой в России считают обидой и бессилием. После того, как 73-летняя певица не смогла никак повлиять на положение своей семьи, ей пришлось мириться с предлагаемыми обстоятельствами. Выходит, что никакого "порядка в головах" она навести так и не смогла.

Поклонники гадают, улетит ли Орбакайте вместе со своей матерью в Израиль, ведь в США живет отец ее младшей дочери Клавдии. Вероятнее всего, в Америке Орбакайте держит уже гораздо больше, чем в той же России.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 29 сентября 2022, 19:58 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца

Тайное стало явным

Недвижимость

Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия

Что нужно знать
Шоу-бизнес

"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"

Не стала скрывать подробностей
Шоу-бизнес

"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Никто не ожидал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В центре Нижнего Новгорода сгорел ресторан
Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+