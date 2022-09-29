Забрала детей: Орбакайте исчезла вслед за сбежавшей из России Пугачевой

29 сентября автомобиль Аллы Пугачевой заметили в международном аэропорту "Внуково-3". Скорее всего, певица забрала детей из школы и спешно отправилась за границу. По всей видимости, после неудачной попытки реабилитироваться на родине артистка приняла решение покинуть страну и улететь к мужу Максиму Галкину в Израиль.
Примадонна не комментировала свой отъезд. После громкого заявления в адрес Минюста с просьбой сделать ее иноагентом артистка получила массу критики в свой адрес. Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова уверяет, что ей ничего не известно о предполагаемым отъезде артистки.
Тем временем дочь Примадонны Кристина Орбакайте тоже пропала с радаров, что вызвало вопросы у россиян. Певица выключила телефон и давно не выходила в соцсети.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что действия Аллы Пугачевой в России считают обидой и бессилием. После того, как 73-летняя певица не смогла никак повлиять на положение своей семьи, ей пришлось мириться с предлагаемыми обстоятельствами. Выходит, что никакого "порядка в головах" она навести так и не смогла.
Поклонники гадают, улетит ли Орбакайте вместе со своей матерью в Израиль, ведь в США живет отец ее младшей дочери Клавдии. Вероятнее всего, в Америке Орбакайте держит уже гораздо больше, чем в той же России.