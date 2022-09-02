"Страшной, недолюбленной *****": обманутая простушка Волочкова изошлась на фекалии

Кажется, не было ни дня, когда бы под ее постами в социальных сетях не было негативных комментариев. В чем только не обвиняли артистку! В излишней откровенности и любвеобильности, отсутствии вкуса, а главное – в том, что Анастасия Волочкова ведет себя не как взрослая женщина.
А вот сама артистка это качество считает хорошим и уверяет, что целенаправленно перенесла его с собой из детства. Она признает, что, несмотря на свои годы, остается наивной девочкой, этакой простушкой, но это не плохо. Да, из-за характера звезду часто обманывают и делают больно, но для нее это не повод становиться жесткой женщиной, каких вокруг и без того много.
Вспоминая своих недоброжелателей, которые воспользовались этой открытостью и доверчивостью, Анастасия Волочкова, можно сказать, изошлась на фекалии.
"Пусть я буду доверчивой, открытой душой и вот такой наивной чем злой, страшной, недолюбленной и озлобленной на жизнь сукой", – сурово отметила светская львица.
А вот скромность балерины, которой она была полна в детстве, кажется, осталась в прошлом – по крайней мере такой вывод можно сделать, наблюдая за ее поведением. Артистка вспомнила, как однажды во времена школы она забыла в автобусе свои босоножки. А когда на следующий день водитель захотел вручить ей потерю, то она ее не приняла – из-за смущения.
"Мне было так неудобно признаться в том, что я оплошно забыла эту обувь и сказала: ''Нет-нет, это не мои''. Можете себе представить?", – поделилась историей Анастасия Волочкова.