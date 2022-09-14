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Шоу-бизнес
"Любовь не доказывают мучениями и страданиями": Anna Asti о предательстве и отношениях с мужем

"Любовь не доказывают мучениями и страданиями": Anna Asti о предательстве и отношениях с мужем

Певица Анна Дзюба, известная как Anna Asti, тщательно скрывает информацию о личной жизни до свадьбы с бизнесменом Станиславом Юркиным. Некоторые поклонники уверены: женатый создатель дуэта Artik&Asti разбил звезде сердце, из-за чего она опрометчиво выскочила замуж и покинула коллектив. В эфире "Нового Радио" в концертном зале "Живая среда" артистка откровенно рассказала широкой публике о своих отношениях.
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"Моя жизнь была полна романтических приключений, — открыла тайну Анна во время своей live-вечеринки. — То, о чем пою, я пережила сама. История одинакова для всех: предательство, одиночество, кидающие в блок друзья тогда, когда они нужнее всего… Я прошла через всё это и поняла одно: любовь не доказывают своими мучениями и страданиями".

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По словам исполнительницы, она дождалась хэппи-энда и встретила идеального человека. У неё с мужем — полное доверие и "одна душа, разделенная на двоих".

"Понадобилось время и желание договориться, — призналась Дзюба. — Зато сейчас в семье царит полное понимание. Мы свободно можем смотреть друг другу в телефоны. Он принимает меня со всеми недостатками, и я иду любимому на уступки. Это такой мудрый патриархат с ноткой нежного феминизма".

Кстати, слухи о воссоединении с Артиком экс-солистка знаменитого дуэта опровергла. На соответствующий вопрос ведущего "Нового Радио" ANNA ASTI решительно отвергает. "Ждать стоит только одного — моего гастрольного тура", – заявила она.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2022, 08:59 Источник: "Новое радио" ✓ Надежный источник
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