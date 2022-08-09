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Шоу-бизнес
Всеми забытый предатель-беглец Шац напрыгнул на патриота Миронова

Всеми забытый предатель-беглец Шац напрыгнул на патриота Миронова

Евгений Миронов изменил свою позицию, съездив в Донбасс. Другие знаменитости, критиковавшие Россию за спецоперацию, несколько шокированы.
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Как только началась спецоперация на Украине, некоторые знаменитости спешно покинули Россию, осудив действия российский войск. Россияне, поддерживающие защиту Донбасса, окрестили критикующих из-за границы соотечественников предателями, в том числе телеведущего и юмориста Михаила Шаца.

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В недавнем интервью экс-супруг Татьяны Лазаревой, бежавший в Испанию, дал понять, что его позиция неизменна. Более того, он раскритиковал народного артиста России Евгения Миронова, который летом посетил Донбасс с целью поддержать мирное население, страдающее от киевского режима на протяжении многих лет.

Забытый всеми Шац был крайне поражен тем, что Миронов выступил там со спектаклем, поэтому, можно сказать, напрыгнул на актера. "Меня это вообще убило", – цитирует телеведущего РИА ФАН. Михаил якобы не может никак понять поступок Евгения.

А ведь постичь очевидное довольно просто. Дело в том, что весной Евгений Миронов открыто выступал против спецоперации на Украине, но, съездив в освобожденные от украинских нацистов города Донбасса, артист узнал правду и изменил свою позицию. Теперь актер-патриот хочет помочь пострадавшим людям.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 13:37 Источник: YouTube-канал "RISODROM" ✓ Надежный источник
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