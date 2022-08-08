"Как не хватает твоей улыбки": внезапно умершую Яковлеву оплакивают как святую

Любимая миллионами актриса ушла внезапно и неожиданно. Россияне до сих пор не могут поверить.

Весной этого года не стало одной из самых любимых российских актрис, героинь культовых кинолент "Чародеи" и "Экипаж", 64-летней Александры Яковлевой. Фанаты до сих пор льют слезы о ней и ежедневно выкладывают в соцсетях ее снимки.

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Актриса Александра Яковлева прославилась в одночасье после выхода первого советского фильма-катастрофы "Экипаж". Режиссер Александр Митта долго искал подходящую девушку на роль стюардессы Тамары. Тогда юная Саша Иванес сразу согласилась, и сразу покорила телезрителей своей красотой. Популярность у картины была огромной, а снимки Александры Яковлевой продавались тогда во всех российских киосках.

В мае 2019 года Александра Яковлева рассказала, что двумя годами ранее ей диагностировали рак груди на последней стадии. Это стало шоком для нее и для поклонников, ведь ничто не предвещало такой страшной трагедии.

Несколько лет актриса боролась со страшным заболеванием, но рак взял свое. Поклонники оплакивают Яковлеву как святую.

"Как не хватает твоей улыбки"; "Какие живые глаза. Вечная память"; "Земля вам пухом, дорогая Александра! Помним вас!" – написали фолловеры в комментариях.