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Шоу-бизнес
"Совет да любовь": попавшаяся на ласках Ковальчук ушла от мужа к седому папику

"Совет да любовь": попавшаяся на ласках Ковальчук ушла от мужа к седому папику

Роковая кокетка Юлия Ковальчук прекрасно справлялась, пока Алексей Чумаков ублажал толпы разгоряченных фанаток. Наконец, пришла ее очередь гулять от мужа.
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Идеальных людей не бывает, зато есть друг другу подходящие. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков совпали как пазлы, и с тех пор не расстаются надолго. Певица отказывается ревновать супруга к многочисленным красоткам, которые мечтают затащить его в постель. А муж, в свою очередь, терпит придирки избранницы и не устраивает скандалов.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Экс-участница группы "Блестящие" предает семье огромную ценность. Перед глазами у нее — пример образцового брака. Вчера родители поп-дивы отметили золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни.

В честь этого знаменательного события пожилые супруги устроили вечеринку, где засветилась и Юлия Ковальчук. Кадры с мероприятия певица разместила в личном блоге. На фото блондинка ласкает в объятиях главных героев торжества и гордится ими. Только вот Алексея Чумакова на снимках не оказалось. Народ решил, что супруга намеренно ушла от него к красавице-матери и седому папику, предоставляя возможность соскучиться.

Поклонники обрадовались, когда узнали о золотой свадьбе звездных родителей. Все-таки чужой пример заразителен, а в мире не так много по-настоящему крепких семей.

"Какое счастье, поздравляю!", "Они так похожи друг на друга!", "С праздником! Совет да любовь", — написали пользователи Сети. Вдобавок они пожелали Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову отметить все значимые годовщины брака, которые придумало человечество.

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Юлия Ковальчук. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2022, 16:20 Источник: Соцсети • Требует проверки

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