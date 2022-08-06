"Совет да любовь": попавшаяся на ласках Ковальчук ушла от мужа к седому папику

Идеальных людей не бывает, зато есть друг другу подходящие. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков совпали как пазлы, и с тех пор не расстаются надолго. Певица отказывается ревновать супруга к многочисленным красоткам, которые мечтают затащить его в постель. А муж, в свою очередь, терпит придирки избранницы и не устраивает скандалов.
Экс-участница группы "Блестящие" предает семье огромную ценность. Перед глазами у нее — пример образцового брака. Вчера родители поп-дивы отметили золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни.
В честь этого знаменательного события пожилые супруги устроили вечеринку, где засветилась и Юлия Ковальчук. Кадры с мероприятия певица разместила в личном блоге. На фото блондинка ласкает в объятиях главных героев торжества и гордится ими. Только вот Алексея Чумакова на снимках не оказалось. Народ решил, что супруга намеренно ушла от него к красавице-матери и седому папику, предоставляя возможность соскучиться.
Поклонники обрадовались, когда узнали о золотой свадьбе звездных родителей. Все-таки чужой пример заразителен, а в мире не так много по-настоящему крепких семей.
"Какое счастье, поздравляю!", "Они так похожи друг на друга!", "С праздником! Совет да любовь", — написали пользователи Сети. Вдобавок они пожелали Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову отметить все значимые годовщины брака, которые придумало человечество.