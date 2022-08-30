"Пописал на меня": Возмущенная Орлова погнала взашей извергающего по сторонам мочу мужа

В конце декабря прошлого года экс-солистка "Блестящих" вышла замуж во второй раз и, кажется, с супругом очень счастлива. До этого у артистки было немало мужчин, так что за свою жизнь она уж точно накопила багаж опыта. Собственно, время от времени Ольга Орлова старается своим мудрым советом помочь поклонникам в нелегких ситуациях.
Накануне одна из подписчиц поделилась со звездой "Дома-2" своей личной болью. Как оказалось, девушка обращалась к ней и раньше, чтобы рассказать весьма постыдную историю. "Оля, помните, я задала вопрос про то, что муж пописал на меня?", – освежила в памяти певицы фанатка. Как оказалось, история обрела финал, причем достаточно грустный.
Дело в том, что в итоге пара решила развестись, а девушка, пострадавшая от извергающего по сторона мочу мужа, сейчас находится в подавленном состоянии и даже не знает, как жить дальше. Тут-то к ней на помощь с советом и пришла Ольга Орлова. Она объяснила несчастной девушке, что причина развода – это отсутсвие любви у ее партнера.
Однако ставить на себе крест не нужно, ведь, по ее мнению, поклонница – молодая привлекательная дамочка, у которой все еще впереди. Ну, а что касается неспособного сдерживать свою нужду мужчины, то его она с явным возмущением погнала взашей.
"А этот ссыкун пусть чешет в другое место!" – написала Ольга Орлова.