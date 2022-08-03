"Стыд и раскаяние": Проклятая нищенка Херд ползает в ногах у Деппа после суда

Эмбер Херд снова пытается вызвать Джонни Деппа на встречу в суде.

После того, как голливудский актер Джонни Депп выиграл суд со своей бывшей женой Эмбер Херд, фанаты успокоились. Но вдруг в деле всплыли новые факты. В Сеть попали документы, которые якобы не были учтены судом. Речь идет о вырванных из контекста аудиозаписях и личных снимках пары, которые могут все изменить.

Напомним, ползающая в ногах у бывшего Эмбер Херд по решению суда должна была выплатить Деппу моральной компенсации на $8,35 млн. Защитники бывшей жены звезды фильма "Пираты Карибского моря" оценивают ущерб женщины на $50 млн из-за клеветы Деппа.

Адвокаты актрисы считают, что защитники Деппа хотели использовать против нее смерть друга звезды "Аквамена", Логана. В суде адвокат Деппа расспрашивал актрису о друге Херд, который погиб еще будучи подростком в ДТП. После этого бывшая Джонни Деппа была раздавлена морально.

Также актрису расспрашивали о романе между ней и Логаном и о том, была ли она с ним в день смерти. Адвокат давил на Херд, говорится в новых данных.

Кроме того, в новых документах есть факты о насилии со стороны актера по отношению к Эмбер Херд. Британский суд принял документы на рассмотрение, но не учел их сначала, пишет RT.

В документах говорится также об инциденте на борту самолета в 2014 году, когда Депп якобы ударил Херд ногой. Потом он извинялся перед ней.

"Я вновь испытываю стыд и раскаяние. Конечно, мне жаль... Это никогда не повторится... Моя болезнь подкралась и овладела мной... Мне ужасно жаль, что я тебя подвел", – писал Депп в письме с извинениями.

Таким образом приговор может быть оспорен, пишет сайт Vse24.