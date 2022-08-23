"Спилить передние зубы": Разбитая раком Заворотнюк решилась на крайние меры от безысходности

Страшная болезнь, конечно, сильно ударила по звезде "Моей прекрасной няни", а также не пощадила и ее близких – дети и муж оказались также разбиты раком у самого родного человека. Долгое время недуг Анастасии Заворотнюк держался в строжайшем секрете, но в конце концов ее дочь Анна решила прервать молчание.
Время от времени наследница рассказывает о состоянии мамы в своем микроблоге. Вообще, она – довольно активный блогер, ведь девушка не стесняется общаться с поклонниками на разные темы. Накануне Заворотнюк-младшая решила обсудить с народом комплексы: как оказалось, у этой длинноногой красотки они тоже есть!
Точнее, были – в далеком детстве, когда близкие сравнивали ее с кроликом. Дело в том, что еще совсем юную дочь звезды не устраивали ее передние зубы, которые были длиннее всех остальных. Собственно, из-за этого Анна и чувствовала себя неуверенно, а однажды даже пошла на ряд крайних мер от безысходности.
Наследница Анастасии Заворотнюк просила стоматолога подпилить ей зубы, но тот не оставил ей шансов на улыбку мечты и отказал в просьбе. А потом девушка и вовсе хотела провести это процедуру сама – обычной пилкой. Причем, те ощущения она с ужасом вспоминает до сих пор. Выяснилось, что среди поклонников Анны есть люди, которые проделывали такие же фокусы.
"Помню, просила врача спилить мне передние зубы... У стоматолога литры слез были пролиты..." – поделились пользователи в комментариях под публикацией дочери Анастасии Заворотнюк.