"Никому они там не нужны": актриса Яковлева заявила о скором возвращении покинувших Родину звезд

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль, Чулпан Хаматова – в Латвию, Ингеборга Дапкунайте – в Бельгию. Но актриса театра и кино Марина Яковлева уверена: скоро все вернутся в родные палестины. Об этом она сообщила "Дни.ру" на "Неделе нового российского кино" (проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Фонда "Искусство, наука и спорт", компании "Металлоинвест" и культурной платформы "Артокно") в городах Черноземья.



"Уехавших из России артистов я не осуждаю, считаю не плохими, а просто заблудшими, что-то непонимающими,– говорит Яковлева. – Я даже никак не могу их поступок комментировать, просто пожимаю плечами, когда слышу об очередном отъезде того или иного".

Марина знает: история циклична. "Я помню, как в 90-е годы была волны эмиграций, – вспоминает артистка. – Тогда уехали Михаил Казаков, Леонид Каневский – испугались и умотали в Израиль. Но потом все вернулись, потому что поняли: никому они там не нужны, хотя и иврит там учили, и какой-то театр создавали".

"Я учусь на чужих примерах и ошибках, поэтому никогда даже мысли об отъезде из России не содержала, – божится Марина. – Вот взять того же Машкова, который пробовал строить карьеру в Америке (снимался в эпизодах в голливудских фильмах, обычно в ролях "плохих русских" – Прим. ред.), но и он в итоге вернулся! Что-то там было не то. А я даже английского языка не знаю, чтобы думать об отъезде. К тому же я люблю свою страну, я тут востребована, меня тут любят и знают, зачем же мне ехать"

Яковлева, впрочем, знает, чем руководствуются иные коллеги. "Кто-то накупил за границей недвижимости и теперь попросту боится это добро бросить, – говорит Марина. – Но у них наверняка рано или поздно начнется тоска по родине, ностальгия, боль, переживания. А это несчастная жизнь, значит! У нас в России, точно говорю, ничуть не хуже, чем в Европе. Ведь у нас все есть – и сыры, и вина, и одежда. Мы прекрасно живем. Просто надо перестать себя сравнивать без конца с Америкой или Европой. А взять высокую планку, и ей соответствовать, идти своим путем".