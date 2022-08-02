"Имею на это право": свинтивший подобру-поздорову Сухоруков возомнил себя пупом Земли

Народному артисту РФ Виктору Сухорукову уже 70 лет.

На днях Виктор Сухоруков дал интервью, в котором рассказал о своем опыте работы на радио и отношении к радио в целом. Оказалось, что 70-летний артист до сих пор играет в радиоспектаклях. Он считает этот жанр очень сложным, но интересным как для актеров, так и для слушателей.

Сухоруков признался, что лично ему радио в первую очередь навевает ассоциации с популярной прежде программой "Концерт по заявкам". Прежде слушателям приходилось писать настоящие рукописные письма, чтобы заказать какую-нибудь композицию для дорогого человека, и это было очень трогательно.

Народный артист хорошо помнит те времена, когда у слушателей не было никакой возможности посмотреть на ведущего. Тогда внешность того человека, которого ты слышишь регулярно, приходилось лишь воображать. Большую роль в этом деле играл голос – по нему люди иногда даже могли влюбиться.

Как сообщает "Радио 1", сам Сухоруков в те времена научился узнавать личность по первым звукам голоса, четко различать искренность и фальшь. Как радиослушатель артист даже в какой-то мере возомнил себя пупом Земли, то есть решил, что имеет право принимать голос ведущего или нет, верить ему или нет.

"Даю оценку, потому что имею на это право как радиослушатель," – самоуверенно заявил артист.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что Виктор Сухоруков подобру-поздорову свинтил из Театра Вахтангова, в котором работал долгое время - о причинах ухода народного артиста "Дни.ру" писали ранее.