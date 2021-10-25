Заработаю на жизнь сам: отказавшийся от денег Свиридовой сын устроился на тяжелую работу

Сразу после торжественного ужина Алена Свиридова уезжала на дачу – на любимой малой родине, в Керчи, у нее есть дом. "Побуду там три дня, закрою полностью сезон и заберу урожай – домашний вяленый виноград, которого в этом году достаточно много, – улыбается артистка. – Еще есть поздние яблоки, персики. Банки я не кручу, конечно – просто сушу на зиму фрукты и ягоды".
А после Черного моря в Крыму Алена решила полетать на море в Турцию – урвать последние солнечные деньки, как сама говорит. Правда, младший сын певицы – 17-летний Григорий Мирошниченко – компанию знаменитой матери вряд ли составит, поскольку он теперь много работает.
"Гриша планировал поступить в театральный, но в этом году у него не получилось, – пояснила звезда. – Поэтому он устроился на работу официантом. Решил, что пока поработает, заработает, а заодно поймет все свои ошибки – почему не поступил, что надо исправить. Я, признаюсь, тоже в свое время, хотя и недолго, работала официанткой. Это очень тяжелый труд. Сын, кстати, у меня больше не берет деньги – обеспечивает себя, поскольку работает".
Как считает Свиридова, ее известность детям никогда не мешала. "К счастью, у младшего другая фамилия (старший – Василий Свиридов – Прим. ред.), – пояснила Алена. – Хотя детям все равно приходится постоянно доказывать, что они – лучше родителей".
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