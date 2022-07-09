"Хроническая нервозность": испугавшийся тухлых яиц Галкин поручил обыскивать народ

Максим Галкин напуган возможными провокациями на концертах и решил действовать решительно.

Некоторое время назад в средствах массовой информации заговорили о том, что на концертах Максима Галкина планируется провокация. Сообщалось, что обиженный на юмориста народ хочет закидать его гнилыми фруктами или яйцами. Сделать это планировалось в отместку за едкие высказывания в адрес России.

По всей видимости, супруг Аллы Пугачевой всерьез воспринял данную информацию и по-настоящему испугался тухлых яиц. Так, он, видимо, поручил охранникам теперь обыскивать народ. По словам прессы, желающих лицезреть комика на концерте будут осматривать. Охранники будут выяснять, не хотят ли зрители пронести в зал что-то, что можно кинуть в Максима Александровича.

На эту тему высказался Анатолий Сушко. По мнению критика, муж Аллы Борисовны задумался о том, чтобы посетителей его концерта досматривали. "Хроническая нервозность обеспечена", – говорит он. Однако мужчина считает, что вряд ли это остановит тех, кто хотел закидать что-то ненавистного артиста. Так, Сушко отметил, что всегда можно бросить шлепки или даже трусы.

Культурный деятель также заявил, что выступления юмориста – это "жалкое зрелище". Так что забросать дурнопахнущими продуктами его могут даже из-за этого. Сушко посоветовал Галкину не мучить публику и завершить карьеру. Также он заявил, что супругу Примадонны не стоит поливать помоями Родину, поскольку за это можно и по морде получить.