Тихушница Пугачева переметнулась на сторону гнусных предателей: Заявляет о ненависти к России

После начал спецоперации на Украине звездное семейство укатило в Израиль. Позже сама Примадонна объяснила, что цель поездки за границу – лечение и отдых. Однако некоторые до сих пор связывают отъезд Аллы Пугачевой с негативными высказываниями Максима Галкина в адрес кормившей его страны.
При этом сама артистка оказалась тихушницей и никак не комментировала политическую повестку, но молчание ее в итоге не спасло от критики как поклонников, так и коллег по творческому цеху.В последнее время поговаривают, что семейство покинуло Израиль и перебралось в Юрмалу, где бывают практически каждый год. И, кажется, слухи подтвердились.
в Сети появились снимки с концерта латвийского певца Интарса Бусулиса, который посетила Алла Пугачева, а также ее супруг и дочь Кристина Орбакайте со своим мужем. Любопытно, что артист, к которому звездные гости пришли на выступление, одно время неплохо зарабатывал в России, а потом гнусно предал ее, начав поливать грязью.
"...[он] открыто заявляет о ненависти к России", – рассказала светская журналистка Алена Жигалова.
В общем, можно сказать, что Алла Пугачева, находясь в Юрмале, резко переметнулась: во-первых, изменив своему затворническому образу жизни, а во-вторых прервав молчание, побывав на стороне гнусных предателей. К слову, не исключено, что на концерте присутствовали такие же ненавистники России, как и латвийский певец.