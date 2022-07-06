"Беременна или кажется?": Навку застукали в объятиях другого мужчины на фоне скандала с изменами

Сейчас неспокойное время, в которое многие медийные личности теряют доверие поклонников. Одни уезжают за границу и выступают против российской власти, другие просто ведут беспорядочный образ жизни. К счастью, Татьяна Навка — настоящий герой своей страны. На фоне спровоцированного скандала с изменами Родине она поддерживает патриотический дух своих фанатов.
Регулярно Татьяна Навка пишет в личном блоге, что осталась преданной своим принципам. "Лето, Москва, красота" — писала она недавно о прогулке по Москве-реке.
На днях Татьяна Навка отправилась в Сочи. В своем аккаунте она опубликовала свежее фото, на котором предстала на борту самолета в обнимку с Игорем Бутманом.
Фигуристка была одета в цветастое платье бело-красного оттенка. Ее волосы были аккуратно уложены волнами. Она мило улыбалась в камеру.
"Вместе с Игорем Бутманом не изменяем "Аэрофлоту" и летим в Сочи", – написала Татьяна Навка.
Поклонники неоднозначно восприняли свежую публикацию Навки. Дошло до того, что звезду замучили неприличными намеками. Спортсменке задали откровенный вопрос о том, не ждет ли она прибавления. Время от времени в Сети ходят противоречивые слухи о семье Навки, пишет "Царьград".
"Татьяна, вы ждете ребенка? Или показалось"; "Беременна или кажется?"; "Ну, куда еще?" – написали фолловеры фигуристке.