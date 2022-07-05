Слава освободителям Донбасса: представлен гимн солдат специальной операции на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Героям этой важной для всего Отечества акции и посвятили песню музыканты культовой группы "Земляне" на юбилейном концерте в Санкт-Петербурге.



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