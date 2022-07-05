Слава освободителям Донбасса: представлен гимн солдат специальной операции на Украине

Для основателя и барабанщика коллектива Владимира Киселева патриотизм – не пустой звук и не дань моде. Созданный им коллектив одним из первых выступил в освобожденных от проклятых нацистов Луганске и Донецке. Наверняка поедут туда и участники курируемого Киселевым фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который состоится уже в середине июля.
А еще 8 миллионов рублей "Земляне" после концерта перевели в госпиталь в Горловке. Они регулярно выступают в освобожденных районах Украины, поют и для простых людей, и для раненых солдат в больницах. Недавнее их такое выступление чуть не закончилось бедой. "Когда мы возвращались из Херсона, впереди нас была сбита украинская ракета, она ослепила впереди идущую фуру, та потеряла управление, а наш водитель, чтобы избежать столкновения, направил автобус в кювет", – рассказал Киселев.
А еще их песня "Путь домой", по мнению Киселева, может стать гимном солдат этой спецоперации по долгожданному освобождению Донбасса. "В конце 80-х годов прошлого века выходящие из Афганистана воины исполняли нашу песню, – говорит фронтмен коллектива. – И сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, я снова надеюсь, что наша композиция "Путь домой" станет таким же гимном, который поможет нашим солдатам возвращаться на родину живыми и здоровыми".
Слава освободителям Донбасса!
Победа будет за нами!